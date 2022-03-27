Освобождение Тростянца: в ВСУ сообщили о самоубийстве российского командира [ Редактировать ]
После разгрома силами ВСУ оккупантов в Тростянке застрелился командир 13 танкового полка, входящий в состав кантермировской дивизии, а также был снят с должности командующий 1-й танковой армией Западного военного округа рф. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
Стали известны последствия освобождения украинскими военными Тростянца в Сумской области и разгрома Кантемировской танковой дивизии. Вчера вечером в Главном управлении разведки сообщили, что застрелился командир 13 танкового полка, входящего в состав Кантермировской дивизии.
"Итак, число 13-й номер полка оказалось для русского офицера несчастливым. Так же, как номер 200 для отдельной мотострелковой бригады россиян, которую холодноярцы разбили и частично "задвухсотили" на харьковском направлении", - говорится в сообщении.
Также командующий 1-й танковой армией (в/ч 11161, Баковка) Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель был снят с должности. В 1-ю танковую армию входит печально известная "элитная" Кантемировская дивизия.
Отмечается, что Киселя уволили из-за огромных потерь и провала вторжения рф в Украину.
В Сухопутных войсках не исключили, что бегство российской армии из Тростянца стало последней каплей, и дальше российской верхушке уже невозможно было закрывать глаза на плохое управление войсками.
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