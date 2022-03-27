В воскресенье, 27 марта, был опубликован список 36 публичных деятелей и активистов, задержанных россией на временно оккупированных после 24 февраля территориях Украины. Об этом сообщил правозащитница Александра Матвийчук на Facebook.

Евромайдан SOS обращает внимание на преследование представителей местного самоуправления, журналистов, религиозных деятелей, волонтеров и общественных активистов, которые происходят на временно оккупированных после вторжения россии в феврале 2022 года украинских территориях.

"Мы получаем обращение от пострадавших представителей гражданского общества и их родных, которые стали жертвами угроз, физического насилия, насильственных исчезновений, произвола и других форм преследования на территории Мелитополя, Херсона, Бердянска, Каховки, Славутича и других населенных пунктов", - сказал он.

Учитывая растущее число случаев захвата заложников, эти действия следует рассматривать как запретный метод ведения войны.

Матвийчук также разместила на своей странице публичную часть списка представителей гражданского общества, которые по состоянию на 26 марта 2022 года незаконно удерживаются россией.