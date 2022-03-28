Потери российских оккупантов: Генштаб назвал последние данные [ Редактировать ]
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 17 тысяч военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 17000 человек,
- танков ‒ 586 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1694 ед,
- артиллерийских систем – 302 ед,
- РСЗО - 95 ед,
- средства ПВО - 54 ед,
- самолетов – 123 ед,
- вертолетов – 127 ед,
- автомобильной техники - 1150 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 73,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 66.
- специальная техника – 21,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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