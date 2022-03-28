НАТО готує радикальні заходи у разі біологічної та хімічної атак з боку рф - Шольц [ Редактировать ]
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц завив, що НАТО готує радикальні заходи у разі біологічної та хімічної атак з боку російської федерації. Проте Альянс не буде брати участі у війні в Україні.
Про це повідомляє CNN.
Шольц знову зазначив, що НАТО не буде частиною війни в Україні. Проте Альянс готується до оперативного реагування, якщо росія наважиться застосувати біологічну чи хімічну зброю.
Канцер Німеччини закликав російських військових не йти на такий крок.
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