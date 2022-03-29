З-під завалів обстріляної ОДА в Миколаєві дістали 7 загиблих [ Редактировать ]
Під час розбирання завалів будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації знайшли сімох загиблих. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій
Станом на 13:30 на місці руйнування деблоковано тіла 7 загиблих осіб та 22 особи постраждали. Підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з під завалів 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги.
Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події.
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