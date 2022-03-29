"Санкції проти Росії треба посилювати": Зеленський звернувся до данців [ Редактировать ]
У вівторок, 29 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до данців і до всієї демократичної спільноти світу.
Він наголосив, що санкції проти Росії треба посилювати.
Треба відмовлятися від російської нафти, блокувати торгівлю з рф, закривати порти для їхніх суден. І це має бути солідарна політика Євросоюзу – усіх держав-членів.
по теме
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что разрешил защитникам Мариуполя покинуть город
У вівторок, 29 березня, в результаті перемовин між Україною та росією, які відбулися в Стамбулі, було прийнято рішення кардинально скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах
Зеленський опублікував фото захисників України
Міністерство закордонних справ рекомендує українцям, яких незаконно вивезли до росії та які хочуть повернутися, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать гарантии безопасности и внеблоковый статус