Від чого залежатиме наступний раунд переговорів із росією: у президента дали відповідь [ Редактировать ]
Дата наступного раунду переговорів України та росії буде зрозуміла після доопрацювань в підгрупах і реакції російської сторони на концепт запропонованого Києвом договору безпеки. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк та співрозмовник, наближений до процесу переговорів
- Перше. Прямо зараз ідуть очні консультації в підгрупах. у військовій та юридичній. Деталізація важлива.
- Друге. Дата наступного раунда буде зрозуміла після доопрацювань в підгрупах і реакції російської сторони на концепт договору.
- Третє. Вже є перша позитивна реакція опонентів - готовність радикально припинити вогонь на чернігівському та київському напрямках. Що дозволить вирішити суттєві гуманітарні проблеми".
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