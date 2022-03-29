США не бачать ознак "реальної серйозності" на переговорах з боку росії - Блінкен [ Редагувати ]
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати не бачать ознак того, що переговори між Україною і росією просуваються вперед ефективним чином. Оскільки, за його словами, США не бачать, що росія серйозно налаштована на переговори з Україною.
"Є те, що росія говорить, і є те, що росія робить. Ми зосереджені на останньому", - заявив Блінкен.
Він також попередив, що заява росії про зниження інтенсивності бойових дій навколо Києва може бути "засобом, за допомогою якого росія в черговий раз намагається відвернути і обдурити людей, змусивши їх думати, що вона не робить того, що робить".
"Якщо вони чомусь вважають, що спроба підпорядкувати собі "тільки", в лапках, східну частину України і південну частину України може увінчатися успіхом, то вони знову глибоко обманюють себе", - заявив Блінкен.
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