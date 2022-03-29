Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк виступив з розширеним трактуванням за підсумками перемовин з росією в Стамбулі.

Про це повідомило BBC у Telegram.

За словами Подоляка, новий договір про гарантії безпеки, по суті, передбачає не теоретично, а на практиці отримати дієвий інструмент захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Він зазначив, що країнами-гарантами стають "провідні армії світу, зокрема з ядерним компонентом".



"Цей договір дозволяє розпочати перегляд старої моделі глобальної безпеки, яка не виявила в нинішній ситуації ефективність, і перейти до більш дієвих моделей", - наголосив Подоляк.

Він додав, що Україна "виглядає сильно" саме як ініціатор реформи глобальної архітектури безпеки - також наша країна отримує гарантії обов'язкового входження до ЄС як повноцінного члена.

Щодо статусу Криму, то тут, як зазначив Подоляк, питання про статус півострова, як мінімум, повертається до порядку денного переговорів – до цього Росія категорично відмовлялася від розмов на цю тему.

"Прямі двосторонні переговори щодо кримської проблематики та фіксація нинішнього становища на 15 років - це революційна пропозиція", - зазначив Подоляк.

За його словами, ключ до спільного припинення війни – відмова від взаємної військової агресії та ескалації з питань півострова.