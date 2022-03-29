Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що зараз в місто категорично не можна повертатися.

"Друзі, багато хто мене запитує чи можна приїхати в Ірпінь, щоб перевірити, в якому стані дім, чи забрати машину, чи вивезти домашнього улюбленця. На сьогодні відповідь одна і дуже категорична – НІ! Місто ще обстрілюється ворогом, у місті багато розтяжок, мін і нерозірваних снарядів. Я дуже прошу вас – залишайтеся там, де ви є зараз. Щойно можна буде повертатися у наше рідне місто, я одразу ж вам повідомлю!", - зазначив він.

Крім того, на території міста залишаються приблизно 3,5 тис. людей.