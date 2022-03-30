Скільки ще можуть тривати активні бойові дії: Арестович дав відповідь [ Редагувати ]
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що активна фаза бойових дій в Україні триватиме "ще тиждень, може, і більше". Про це він сказав в ефірі телемарафону UA Разом.
Арестович також повідомив, що під Києвом противник залишить частину контингенту, завданням якого буде "утримувати наші війська, не давати перекидати їх на складні напрямки". З-під Чернігова поки війська не відводять.
Війська, які раніше розташовувалися поблизу столиці, перекидають на Донбас для потенційного оточення українських сил. Що стосується півдня країни, зокрема Херсона, то там росіяни стають в оборону, а ЗСУ "ведуть акуратні тактичні дії".
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