На Борщагівці немає електрики: люди благають про допомогу [ Редагувати ]
В цілому ряді ЖК на Борщагівці п'яту добу немає електрики. Тисячі людей вже у відчаї. Про це повідомляють жителі району.
Люди викинули запаси продуктів - потекли холодильники.Заряджаємо телефони в АТБ по сусідству. Псуються ліки, мерзнуть діти - автономне опалення, котли без електрики не працюють. Активних бойових дій у нас на теренах немає. Сільрада та ДТЕК не діють, "годують сніданками". Просимо допомоги у висвітленні нашої проблеми! Ми у відчаї!
Прикріплені файли:
по темі
В Киеве и области с сегодняшнего дня комендантский час будет в другое время
У середу, 30 березня, над Києвом було збито кілька ракет
Обмежувальні заходи запроваджуються з 29 по 30 березня та розповсюджуються на всі райони Київщини
Села Шевченково та Бобрик - на межі виживання. Про це повідомляють місцеві жителі
В Киеве задержали россиянина, перевозившего огнестрельное оружие и боеприпасы