В ОП озвучили терміни нового етапу переговорів із росією [ Редагувати ]
Джерело: Офис президента Украины
Українська делегація на переговорах з росією сподівається, що на конкретику за мирним договором вдасться вийти за лічені дні. Документ має містити ключові гарантії безпеки.
Про це на прес-конференції сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Україна повинна отримати фундаментальні ключові гарантії безпеки, щоб ми не отримали ще одну війну. Тому я думаю, що ми вийдемо на конкретику, на конкретизацію цього договору буквально за лічені дні. І він влаштує всі країни-гаранти", - зазначив він.
російська сторона має намір розглядати надані Україною пропозиції протягом 2-4 днів. Після цього може йти мова про новий етап переговорів.
Загалом, за словами Подоляка, враження від переговорів у Стамбулі - оптимістичні, оскільки ЗСУ "конкретно розставляють акценти", які українська сторона успішно використовує. Завдяки перемогам України на фронті Росія перестала вдаватись до ультиматумів в переговорах.
Головною тезою Подоляка на брифінгу стало те, що територіальна цілісність України не піддається сумнівам.
Далі він уточнив, що зараз Україна в переговорах обговорює моменти, які допоможуть запобігти подібним атакам агресора росії в подальшому. Як відомо, старі міжнародні формати із запобіганням агресії не працюють, тому необхідно створювати нові й головне дієві механізми.
"Перші три-чотири дні Україна фактично була віч-на-віч з російським агресором", - зауважив Подоляк.
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