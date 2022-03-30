Українські армійці знищили ворожу колону з 14 одиниць техніки (фото) [ Редагувати ]
58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського знищила колону техніки російських окупантів. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
З близько півтора десятка одиниць ворожою техніки 5 знищено повністю, інші мають пошкодження різного ступеню.
Результатом любові нашої артилерії до техніки окупанта стало -14 одиниць "бойових колісниць" ворога.
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