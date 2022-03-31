Велика Британія відправить до України більше летального озброєння для протистояння російській агресії. Про це заявив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес, повідомляє Sky News.

Нові поставки зброї включатимуть артилерію більшої дальності і більше зенітних ракет.

Сьогодні в Україну надійде більше летальної допомоги. Низка країн виступила або з новими ідеями, або з великими обіцянками грошей... Президент Путін уже не та сила, якою він був раніше. Тепер він людина у клітці, яку сам збудував.

Міністр підтвердив дані, що російські сили перегруповуються для захоплення півдня та сходу України.

Ми вже бачили це раніше. Ситуація завжди погіршується. Це призводить до більшої кількості атак на цивільних.

Нагадаємо, що Німеччина надасть Україні озброєння на 300 млн євро. Це будуть гранатомети, безпілотники, міномети, кулемети, броньовані позашляховики - загалом майже 200 видів продукції військового призначення.