Окупанти завдали ракетного удару біля центра Харкова [ Редагувати ]
У Харкові російські окупанти завдали ракетного удару неподалік центру міста. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, зафіксували інтенсивний артилерійський обстріл районів міста. Також дані про постраждалих уточнюються.
Окрім того, зазначається, що наразі тривають бої за Ізюм, у цьому напрямку Збройні Сили тримають позиції.
Також в одному із населених пунктів поряд з Ізюмом евакуювали близько 2500 людей.
"Робимо це для того, аби попередити можливі несприятливі наслідки. Це не означає, що ми втрачаємо позиції, ми діємо на кілька кроків вперед. Завдяки ЗСУ, евакуація пройшла без обстрілів", - йдеться у повідомленні.
До того ж за цю добу ЗСУ знищили 4 літаки: 1 винищувач і 3 бомбардувальники.
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