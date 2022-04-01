Збройні сили України звільнили 28 населених пунктів на Поліському та Сіверському напрямках. Частина з них були тимчасово окуповані ще з початку повномасштабного вторгнення.

Про результати роботи українських захисників розповів Генштаб ЗСУ в новому інформаційному зведенні на своїй офіційній сторінці на Facebook.