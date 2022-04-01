ЗСУ звільнили 28 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині – Генштаб [ Редагувати ]
Збройні сили України звільнили 28 населених пунктів на Поліському та Сіверському напрямках. Частина з них були тимчасово окуповані ще з початку повномасштабного вторгнення.
Про результати роботи українських захисників розповів Генштаб ЗСУ в новому інформаційному зведенні на своїй офіційній сторінці на Facebook.
- На Поліському напрямку Збройним силам України вдалося встановити контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна. Всього вийшло 15 сіл і селищ.
- На Сіверському напрямку до списку звільнених населених пунктів увійшли Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка. На цьому напрямку українські захисники звільнили від окупантів 13 сіл і селищ. Разом виходить 28 - рекордний результат для ЗСУ з моменту повномасштабного вторгнення рф.
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