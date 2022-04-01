Ракетний обстріл Миколаївської облради: кількість загиблих зросла до 30 осіб [ Редагувати ]
Фото: ракетний обстріл Миколаївської облради / facebook.com/DSNSMYKOL
Кількість жертв внаслідок ракетного обстрілу з боку російських окупантів Миколаївської ОДА продовжує зростати. Станом на 18:00 відомо про 30 загиблих осіб.
З-під завалів рятувальники вилучили 29 людей. Один з постраждалих помер у лікарні.
Ще о 10:00 ранку, 1 квітня, згідно з даними ДСНС було відомо про 27 загиблих осіб.
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