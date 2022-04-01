У Києві та області з початку війни знешкодили близько 10 тисяч боєприпасів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Києві та області протягом березня виявили та знешкодили близько 10 тисяч боєприпасів, що не розірвалися. Серед них ракети, авіабомби, артилерійські снаряди і гранати.
Про це повідомляє голова Національної поліції України Ігоря Клименка.
"Протягом березня на території Києва та Київської області ... вилучили та знищили близько 10 тисяч боєприпасів різного виду", - написав у Facebook Клименко.
За його словами, серед знешкоджених боєприпасів не розірвалися тактичні ракети, авіаційні бомби, артилерійські снаряди і гранати. Їх знищують у спеціально відведених місцях.
"В одному з районів столиці виявили та знешкодили дрон-камікадзе окупантів, який був у бойовій готовності. Вибухотехніки поліції вивели небезпечний апарат з ладу, вилучивши бойові частини", - додав глава Нацполіції.
У поліції закликали українців не наближатися до підозрілих предметів, і не намагатися самостійно їх перенести або розібрати. У разі їх виявлення необхідно повідомити в поліцію або державну службу з надзвичайних ситуацій.
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