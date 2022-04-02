Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що Італія готова виступити гарантом нейтралітету України. Про це повідомляє La Repubblica.

Таку заяву він зробив після зустрічі в Баку зі своїм азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим.

Італія працює в режимі нон-стоп, щоб покласти край цьому конфлікту за допомогою санкцій і ніколи не відмовляючись від дипломатичного каналу. Продовження переговорів між сторонами та гуманітарне перемир'я є пріоритетами. Ми відзначаємо прогрес, досягнутий у Туреччині після зустрічі між двома делегаціями. Уряд Італії готовий зробити свій внесок у мирний процес і виступити гарантом нейтралітету України.

Після переговорів у Стамбулі у вівторок представник української делегації на переговорах з росією Олександр Чалий пояснив, що Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.

Глава фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія розповів, що Україна на переговорах у Стамбулі виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки.