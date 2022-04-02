Італія готова виступити гарантом нейтралітету України - МЗС [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що Італія готова виступити гарантом нейтралітету України. Про це повідомляє La Repubblica.
Таку заяву він зробив після зустрічі в Баку зі своїм азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим.
Італія працює в режимі нон-стоп, щоб покласти край цьому конфлікту за допомогою санкцій і ніколи не відмовляючись від дипломатичного каналу. Продовження переговорів між сторонами та гуманітарне перемир'я є пріоритетами. Ми відзначаємо прогрес, досягнутий у Туреччині після зустрічі між двома делегаціями. Уряд Італії готовий зробити свій внесок у мирний процес і виступити гарантом нейтралітету України.
Після переговорів у Стамбулі у вівторок представник української делегації на переговорах з росією Олександр Чалий пояснив, що Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.
Глава фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія розповів, що Україна на переговорах у Стамбулі виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки.
по темі
Переговори України та росії продовжилися в онлайн-форматі
Німеччина готова дати гарантії безпеки Україні, проте заявляє, що війна продовжується і до прориву в мирних переговорах ще не дійшли
Між російським президентом володимиром путіним і міністром оборони росії сергієм шойгу зростає напруженість
Українська делегація пропонує, щоб долю окупованих територій сходу України вирішували під час прямих переговорів президент України Володимир Зеленський та президент росії володимир путін
Следующий раунд переговоров официальных делегаций Украины и России состоится в Турции