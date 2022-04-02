Через 7-10 днів почнеться масований наступ агресора в усіх напрямках, включаючи київський. Але головні зусилля росіяни зосередять на Донбасі. Такий прогноз дає політичний експерт Олександр Кочетков.

Росіяни дійсно відводять частину своїх військ (приблизно чверть) з-під Києва та Чернігова. І це свідчить про наступне:

Перше. Агресор повністю вичерпав наступальний потенціал на цих напрямках. І відновити його, не відкочуючись назад, неможливо. Російські фашисти були розгромлені під Києвом, як німецькі під Москвою під час Другої світової війни.

Друге. Стан передислокованих військ агресора настільки пошарпаний, що вони не можуть навіть окопатися і зайняти оборону на захоплених територіях.

Третина. У росіян за фактом відсутні свіжі резерви в достатній кількості: якщо б вони були, то війська під Києвом були б залишені на забій, аби хоч трохи утруднити наш контрнаступ і не викликати хвилю "пораженческих" настроїв, яка вже покотилася в російських пабліках.

Четверте. З урахуванням цієї резонансності, відхід військ був безсумнівно узгоджений з бункерним фюрером. А схилити його на це можна було, тільки пообіцявши грандіозну і остаточну перемогу над Україною у найближчому майбутньому.

П'яте. Відповідно, днів через 7-10 почнеться масований наступ агресора в усіх напрямках, включаючи Київський. Але головні зусилля росіяни зроблять на Донбасі. Тут будуть кинуті в бій всі сили (не здивуюся, якщо ми побачимо з трилінійками і ППШ жінок, старих і дітей з ОРДЛО).

Наш Генштаб все це розуміє чудово. І готується до цього. У тому числі, і до того, що в цей головний бій війни можуть бути втягнуті війська Білорусі та Придністров'я. Так що нам буде складно.

Все розуміють і наші союзники, саме тому зараз нам терміново почали поставляти важке і сучасне озброєння.

Про прогнози. По ходу війни ворог стає слабшим, а ми сильніші: відступ росіян з-під Києва та Чернігова якраз про це. Висновки робіть самі. І ось тільки після нашої перемоги в битві за Донбас почнуться справжні мирні переговори з реальними умовами, які має сенс аналізувати і обговорювати.