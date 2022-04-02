"Скоро все побачите самі": Єрмак із Залужним пообіцяв окупантам "неприємності" від ЗСУ [ Редагувати ]
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак після наради у президента Зеленского анонсував росіянам нові "неприємності" від української армії. У своєму Telegram Єрмак зробив наступний допис і додав фото із командувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
З Валерієм Залужним після наради у Президента. Спитаєте, чому ми посміхаємось? Збройні сили підготували неприємності для окупанта. Скоро все побачите самі.
P.S. "Зрадофіли", шо ви там? Спите?
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