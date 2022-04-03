"Пекло 21 сторіччя": Подоляк показав звірства росіян на Київщині (фото 18+) [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк показав звірства росіян у Київській області та закликав світ накласти ембарго на закупку енергоресурсів у країни-агресора.
Київська область. Пекло 21 сторіччя. Тіла розстріляних чоловіків та жінок зі зв‘язаними руками. Найжахливіші злочини нацизму знову у Європі. Це навмисно зробила росія. Введіть ембарго на енергоресурси, закрийте порти. Зупиніть вбивства зараз!
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