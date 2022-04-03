Українська армія взяла під контроль Прип'ять і вийшла на кордон з Білоруссю [ Редагувати ]
Українська армія в Київській області відновила контроль над містом Прип'ять. А також вийшли на ділянку кордону з Білоруссю.
Про це повідомляє у Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Сьогодні, 3 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України взяли під контроль район міста Прип'ять і ділянку державного кордону України з Республікою Білорусь", - йдеться в повідомленні.
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