ЄС обіцяє допомогти Україні у покаранні росії за "бучанську різанину" [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Європейської ради Шарль Мішель обіцяє підтримку з боку Євросоюзу за воєнні злочини, скоєні армією рф на півночі Київщини.
Про це політик написав – за його словами – після того, як побачив фото зі звільненої Бучі.
"Я шокований вражаючими світлинами що свідчать про звірства, скоєні російською армією у звільнених районах Київщини", - зізнався Мішель, додавши до свого твіту помітку "бучанська різанина" (#BuchaMassacre).
Очільник Європейської ради вважає, що це – докази воєнних злочинів, що мають бути використані в суді.
"Євросоюз допомагає Україні та неурядовим організаціям збирати необхідні докази для переслідування (відповідальних) у міжнародних судах. Будуть нові санкції та нова підтримка", - додав він.
Політик завершив допис, який написаний англійською, двома словами української мовою: "Слава Україні!"
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