4 квітня поблизу Новотошківського, Нижнього, Попасної та Рубіжного росіяни спробували піти на штурм. Але вимушені були відійти на зайняті позиції. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ситуація важка. До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. Обстріли дуже щільні, тривають вуличні бої. У Рубіжному загиблих ховають у дворах.

Загалом на Луганщині та Донеччині відбито 7 атак ворога. Українські захисники знищили 7 танків, 8 одиниць броньованої техніки та 3 артилерійські системи противника.