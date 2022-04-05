У Миколаївській області прокурор "зливав" окупантам інформацію про ЗСУ [ Редагувати ]
У Миколаєві затримали "щура". Ним виявився керівник однієї з окружних прокуратур Миколаївської області.
Про це повідомляє СБУ.
Зрадника затримано і він зізнався у скоєному. Йому офіційно оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
За наявними даними, він передавав інформацію про:
- оперативну обстановку у Миколаєві та області
- загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місць їх утримання
- результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпостах області тощо
Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію: через підставну особу передала йому імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.
У результаті обшуків у фігуранта вилучено техніку з доказами його протиправної діяльності.
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