У Миколаєві затримали "щура". Ним виявився керівник однієї з окружних прокуратур Миколаївської області.

Про це повідомляє СБУ.

Зрадника затримано і він зізнався у скоєному. Йому офіційно оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

За наявними даними, він передавав інформацію про:

оперативну обстановку у Миколаєві та області

загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місць їх утримання

результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпостах області тощо

Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію: через підставну особу передала йому імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.

У результаті обшуків у фігуранта вилучено техніку з доказами його протиправної діяльності.