У Харківській та Запорізькій областях окупанти незаконно затримують місцевих жителів - Генштаб [ Редагувати ]
Росія вже 41-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирних людей. Зокрема, на Слобожанському напрямку триває блокада противником окремого району Харківської області. Про це повідомляє Генштаб.
Повідомляється, що в населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти шукають проукраїнсько-налаштованих місцевих жителів та незаконно їх затримують.
Також на тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Бердянськ, ворог проводить затримання місцевих жителів.
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