"Я теж українець!": у Бухаресті водій протаранив ворота посольства росії і підпалив себе (відео) [ Редагувати ]
Вранці 6 квітня автомобіль врізався у ворота посольства росії в Бухаресті. Про це повідомляє телеканал Digi24.
Водій на великій швидкості врізався у ворота, подолавши огорожу, встановлену останніми тижнями на тлі протестів, спричинених російським вторгненням до України.
Співрозмовники телеканалу стверджують, що водій діяв навмисне. Він попрямував прямо до головних воріт і врізався в них. Після цього охоронець посольства вимагав, щоб водій негайно поїхав. Той щось крикнув у відповідь і підпалив себе.
Update!— Marius Daniel (@MariusD78953735) April 6, 2022
Un șofer a murit după ce a intrat cu mașina în gardul Ambasadei Rusiei la București. Autoturismul a luat foc.
Circulația rutieră este blocată pe artera care a avut loc accidentul. pic.twitter.com/0XAjvDTmvz
Слідчі з'ясували, що ворота посольства протаранив Богдан Драгич, голова некомерційної організації ТАТА, яка відстоює права батьків на їхніх дітей під час шлюборозлучних процесів. 5 квітня Драгича засудили до 15 років та 4 місяців позбавлення волі у справі про розбещення своєї дочки, але він залишився на волі.
Два дні тому Драгич опублікував у Facebook пост, в якому засудив військове вторгнення Росії до України. "Я теж українець!" - написав він.
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