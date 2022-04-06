Різанина у Бучі: хто винен в трагедії та як таке могло статися у 21 столітті [ Редагувати ]
Бучанська різанина. Злочини рашистів у передмісті Києва у центрі уваги закордонних топ-політиків і медіа.
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