Хто винен - російський солдат, його командир чи головнокомандувач усієї Росії?

Бучанська різанина. Злочини рашистів у передмісті Києва у центрі уваги закордонних топ-політиків і медіа.

Біль та страждання українського народу обговорює у соцмережах весь світ. На рівні з шоком та засудженням виникає питання: як таке могло статися у серці Європи у 21-му столітті?

Хто винен - російський солдат, його командир чи головнокомандувач усієї Росії? На ці та інші питання шукали відповідь наші кореспонденти.