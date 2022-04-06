По Харкову за ніч ворог вдарив десятки разів [ Редагувати ]
В ніч на 6 квітня по Харкову було завдано майже 30 ворожих ударів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram-каналі.
Знову вночі російські окупанти завдали близько 27 ударів із різних видів зброї по житлових кварталах Харкова. Ворог хоче нас деморалізувати та продовжує завдавати хаотичних ударів по цивільній інфраструктурі.
Голова ОВА наголосив, що ЗСУ тримають позиції на Харківщині.
На сьогодні ведуться активні бої в напрямку Ізюма. Росіяни намагаються прориватися, але їм це не вдається, натомість зазнають великих втрат.
Звертаючись до громадян, він зауважив, що в районі Ізюма влада проводить евакуаційні заходи, тому закликав слідкувати за повідомленнями органів місцевого самоврядування та за можливості тимчасово переїхати до більш безпечних місць.
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