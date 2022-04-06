Три ворожі ракети потрапили в залізничну станцію на сході України [ Редагувати ]
Російські окупанти ввечері 6 квітня завдали ракетного удару по одній із залізничних станцій на сході України. В результаті обстрілу є постраждалі.
Про це повідомляє голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.
"Три ракети прилетіли сьогодні ввечері на станцію на сході країни", - написав у Telegram Камишин.
За його словами, в результаті ворожого удару пошкоджено будівлю вокзалу, перехідний міст, залізничні колії, Локомотиви, пасажирські та вантажні вагони.
"Є постраждалі", - додав голова правління, не уточнивши кількість поранених і місце, де стався обстріл.
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