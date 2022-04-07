Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, коли українська влада дізналася, що росія готує вторгнення в Україну. Те, що кремль таки розпочне широкомасштабне вторгнення, було відомо на початку грудня. Єдиним питанням без відповіді лишалася дата початку війни

І саме з початку грудня, стверджує радник голови ОПУ, Україна почала підготовку до зустрічі агресора: мобілізувався резерв, проводилися навчання, велася робота з владою на місцях

Однак українському народові вирішили не говорити, що війна неминуча.

У владі припустили, що ця звістка спровокувала би масовий виїзд громадян з країни. Від 8 до 12 мільйонів біженців просто би заблокували автомобілями дороги - і не дали можливостей українській армії вийти до ліній оборони