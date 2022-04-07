Коли українська влада дізналася, що росія готує вторгнення в Україну: Арестович дав відповідь [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, коли українська влада дізналася, що росія готує вторгнення в Україну. Те, що кремль таки розпочне широкомасштабне вторгнення, було відомо на початку грудня. Єдиним питанням без відповіді лишалася дата початку війни
І саме з початку грудня, стверджує радник голови ОПУ, Україна почала підготовку до зустрічі агресора: мобілізувався резерв, проводилися навчання, велася робота з владою на місцях
Однак українському народові вирішили не говорити, що війна неминуча.
У владі припустили, що ця звістка спровокувала би масовий виїзд громадян з країни. Від 8 до 12 мільйонів біженців просто би заблокували автомобілями дороги - і не дали можливостей українській армії вийти до ліній оборони
Це дуже бажана ситуація для військового керівництва росії. В такому випадку ми, напевно, одразу програли цю війну і лівобережжя все. Жодним чином ми б не впоралися з цією ситуацією і єдиний вихід був би просто танками давити наших же громадян, розстрілювати, щоб пройти через мости. І тепер питання: яке рішення потрібно було прийняти? Або замовчати або залишити паралізовану країну і напевно здати лівобережжя.
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