Зеленський закликав Грецію допомогти врятувати жителів Маріуполя [ Редагувати ]
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Президент України Володимир Зеленський закликав Грецію допомогти реалізувати гуманітарну місію до Маріуполя. Про це він заявив під час звернення до парламенту Греції.
"Закликаю вас зараз відкрито створити нову спільноту друзів, яка зможе врятувати українців та греків на півдні нашої держави. Яка зможе допомогти Маріуполю. Місто потребує гуманітарної допомоги, порятунку звідти людей: вцілілих та поранених", – сказав президент.
Зеленський наголосив, що росія блокує Маріуполь на землі та на морі ще з початку березня. Окупанти не пропускають туди навіть гуманітарні вантажі.
"Я впевнений, що сила Греції може допомогти реалізувати цю місію. Рахунок іде на дні", - додав Зеленський.
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