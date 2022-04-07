Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко провів онлайн-перемовини з Міністром культури Франції Розелін Башло-Наркен.

Колега-міністр висловаила солідарність з українським урядом і народом. Її стурбованість щодо української культурної спадщини вселяє надії на реальну підтримку діями.



Олександр Ткаченко розповів, якою має бути нагальна підтримка для України.

Бачення України є чітким:

Пряме фінансування української культури та креативного недержавного сектору з боку Франції, яке ми направимо нашим митцям, артистам, видавцям, креативним індустріям через УКФ та УІК. Щодо бюджету, йшлося про фінансування на рівні, який Україна планувала виділяти для УКФ та УІК до війни.

Фінансування для МКІП, яке допоможе у відновленні пошкодженої нерухомої культурної спадщини. Зокрема, йшлося про створення загальноєвропейського фонду, який допомагатиме Україні у відновленні нерухомої культурної спадщини. У тому числі через проект Велика Реставрація.

"Для нас війна з росією розпочалась з телебачення. Адже рупори кремля – теж важливі солдати росії у цій війні", - каже Ткаченко.

Щодо медіа, Україна розраховуємо на наступну підтримку:



Припинення мовлення російських каналів через комерційний французький супутник "Eutalsat". Франція, як і країни Балтії, підтримують заборону мовлення для пропагандистських російських каналів. Обговорили механізм, який допоможе це здійснити Французькому Національному регулятору: йдеться про прийняття санкцій щодо російських пропагандистських каналів у ЄС. Офіційний лист за моїм підписом та переліком таких «каналів» вже опрацьовується французькою стороною. На рівні регуляторів також створена робоча група, щоб вирішити цю нагальну задачу та якнайшвидше закрити пропагандистські рупори кремля.

Забезпечити допомогу у мовленні українських каналів у Європі.

Надати допомогу технікою для відновлення мовлення українських каналів на тих територіях України, де воно було пошкоджено через російських окупантів. Готуємо перелік необхідного обладнання, у наданні якої французька сторона обіцяє сприяти.

Підтримати українських журналістів у їхній діяльності, які наразі через війну перебувають у Франції.

"Сподіваюсь, що Франція буде лідером в підтримці культури України. Кому ж, як не Франції, розуміти вагу культури для країни", - додав міністр.