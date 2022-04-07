Російські окупанти обстріляли Рубіжне: пожежа виникла у двох житлових будинках [ Редагувати ]
У місті Рубіжне внаслідок обстрілу російськими окупантами пожежа виникла у двох житлових будинках. Зазначається, що під іншим будинком завалило людей.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Повідомляється, що чергові удари російської артилерії спрямовані на житловий фонд Луганської області.
"Полум’ям зайнялися два сусідні будинки в Рубіжному. Ще один будинок не витримав, що призвело до блокування людей. На щастя, рятувальники вчасно впоралися - всі мешканці живі. Добре спрацювали вони і в сєверодонецькій лікарні, де зайнявся дах, але будівля зазнала значних пошкоджень", - написав Гайдай.
Також після учорашнього обстрілу по всьому місту десятки зруйнованих будинків, спалені вщент автомобілі й гаражі.
Окрім того, під час ранкового обстрілу Кремінної загинула одна людина.
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