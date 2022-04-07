380 мільйонів євро за газ. 360 мільйонів - за нафту. Такий щоденний виторг росії за продаж енергоносіїв у ЄС. Ембарго на імпорт російських вуглеводнів - на порядку денному, але дат конкретних рішень не називає ніхто. Багато в чому, через позицію Німеччини, яка не готова до негайної відмови.

Тож напередодні посли ЄС так і не спромоглися ухвалити п'ятий пакет санкцій проти росії й перенесли дискусії на сьогодні. В умовах, коли дипломати та політики вагаються, ініціативу перебирають громадяни - німці та українці, що мешкають у ЄС. Якими способами вони намагаються вплинути на позицію уряду - розкаже Тетяна Логунова.