Армія російських злочинців перетворила майже весь Макарів на руїни

Житомирська траса - це один із найнебезпечніших напрямків, де іноді доводиться з'їжджати. І от таким шляхом, пильнувати і за хащами, в яких можуть ховатися ДРГ, і за самою дорогою, тому що вони можуть її замінувати.