У невеличкому британському містечку вигадали коктейль на честь України [ Редагувати ]
Відправляють путіна шляхом російського корабля і збирають допомогу для України жителі невеликого англійського містечка Дісс. У місцевому барі вигадали коктейль на честь України, а зібрані кошти передають на гуманітарну допомогу. Рецепт оригінального напою - далі в сюжеті.
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