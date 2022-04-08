Удар по залізничному вокзалу у Краматорську: серед загиблих є діти [ Редагувати ]
Російські окупанти завдали ракетних ударів по залізничному вокзалу Краматорська. Серед загиблих внаслідок удару є діти. Наразі точна кількість жертв встановлюється. Про це повідомляє Національна поліція.
Зазначається, що в момент удару на вокзалі були близько 4 тисяч людей, які хотіли евакуюватися. Більшість з них жінки та діти. Відомо про 30 загиблих, серед яких є діти. Ще сотня мирних жителів отримала поранення.
За фактом цинічного обстрілу російськими окупантами залізничної станції відкрили кримінальне провадження за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
Наразі на місті трагедії працюють правоохоронці, рятувальники, вибухотехніки та медики.
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