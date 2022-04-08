Удар по Краматорську: у МВС назвали ймовірну причину [ Редагувати ]
Заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що обстріл залізничного вокзалу в Краматорську - це чітко спланована провокація росії. За його словами, інформація про обстріл Краматорська на російських ЗМІ з'явилася на кілька хвилин, чим стало відомо світу. Про це повідомлялось під час телемарафон.
Денисенко підкреслив, що росіяни заявляють, що у них немає "Точок-У", проте місяць тому під час навчань в білорусі ЗС рф звітували, як вони тренуються стріляти з "Точки-У".
Крім того, сайт "РИА-Новости" ще до того, як інформація з'явилася в українських ЗМІ повідомив, що українська армія обстріляла Краматорський вокзал, які випустили новину на кілька хвилин раніше, ніж стало відомо у світі, тому я можу сказати, що це чітко спланована провокація рф.
Заступник голови МВС заявив, що є дві можливі причини обстрілу Краматорська.
По-перше, щоб зомбувати своє населення про українських фашистів, які обстрілюють своїх людей. По-друге, перебити тему Бучі. Вони будуть на міжнародному рівні робити інформаційні атаки, щоб показати, як українська армія нібито стріляє по своїх.
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