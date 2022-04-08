У президента України Володимира Зеленського відповіли на пропозицію росії включити білорусь до країн-гарантів безпеки України. Раніше таку пропозицію висунув міністр закордонних справ сергій лавров. Там вважають такі заяви дивними, враховуючи роль білоруської сторони у російській агресії проти нашої країни.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У переговорному процесі беруть участь дві сторони. Кожна їх має право на свої запитальні позиції. Білорусь запропонована лише російською стороною до обговорення. Дещо дивна пропозиція, враховуючи роль Білорусі у російській агресії полив України. Тим не менш, у рф і Білорусі союзницькі відносини і саме тому росія шляхом союзника намагається хоч якісь додаткові умови виставити і посилити свої позиції.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що москва запропонувала Києву включити білорусь в число країн-гарантів безпеки. При цьому раніше лідер білоруського режиму олександр лукашенко заявив, що білорусь теж повинна стати стороною переговорного процесу між Україною та росією.

Зазначимо, що українська сторона називала можливими гарантами безпеки США, Велику Британію, Китай, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.