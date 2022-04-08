У Дергачів Харківської області на міні підірвалася бригада співробітників "Харківобленерго". Про це повідомляється в Telegram-каналі "Харків LIVE".

В результаті двоє людей отримали поранення.

Бригада електриків підірвалася 8 квітня на околиці Дергачів. Вони спрямовувалися на усунення пошкодження електромережі. За попередніми даними, їх машина наїхала на міну і була повністю знищена.

В результаті вибуху два співробітники Дергачівського РЕМ отримали поранення. Їх доставили в лікарню, де їм роблять операцію. Про стан енергетиків не повідомляється.