У Макарові на Київщині знайшли 132 людей, яких розстріляли росіяни [ Редагувати ]
У Макарові в Київській області виявили тіла 132 розстріляних людей, селище зруйноване на 40%. Про це повідомив селищний голова Макарова Вадим Токар в ефірі національного телемарафону.
Станом на вчорашній день ми підняли 132 цивільних мешканця, які були розстріляні російськими орками... До війни в Макарові проживало до 15 тис мешканців, під час активної фази оборони лишилось менше тисячі. Ми побачили зруйновані будинки. Селище зруйноване на 40%.
За словами Токара, загиблих у Макарові знаходили у масових похованнях. Також були поодинокі знахідки тіл.
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