У Макарові в Київській області виявили тіла 132 розстріляних людей, селище зруйноване на 40%. Про це повідомив селищний голова Макарова Вадим Токар в ефірі національного телемарафону.

Станом на вчорашній день ми підняли 132 цивільних мешканця, які були розстріляні російськими орками... До війни в Макарові проживало до 15 тис мешканців, під час активної фази оборони лишилось менше тисячі. Ми побачили зруйновані будинки. Селище зруйноване на 40%.

За словами Токара, загиблих у Макарові знаходили у масових похованнях. Також були поодинокі знахідки тіл.