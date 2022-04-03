Житомирська траса - це один із найнебезпечніших напрямків, де іноді доводиться з'їжджати. І от таким шляхом, пильнувати і за хащами, в яких можуть ховатися ДРГ, і за самою дорогою, тому що вони можуть її замінувати.

За бронею "Козака" почуваємось упевненіше ніж у своїй автівці. Та військове спорядження дозволить десантникам миттєво прийняти бій, навіть танковий. Ворог, кажуть, стежить за усіма пересуваннями. Запускають дрони, бо військовим вдалось значно відтіснити їх від траси.