Армія російських злочинців перетворила майже весь Макарів на руїни [ Редагувати ]
Житомирська траса - це один із найнебезпечніших напрямків, де іноді доводиться з'їжджати. І от таким шляхом, пильнувати і за хащами, в яких можуть ховатися ДРГ, і за самою дорогою, тому що вони можуть її замінувати.
За бронею "Козака" почуваємось упевненіше ніж у своїй автівці. Та військове спорядження дозволить десантникам миттєво прийняти бій, навіть танковий. Ворог, кажуть, стежить за усіма пересуваннями. Запускають дрони, бо військовим вдалось значно відтіснити їх від траси.
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