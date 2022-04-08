Стала відома справжня причина смерті у Маріуполі литовського режисера Мантаса Кведаравічюса. Раніше повідомлялося, що митець загинув, коли їхав у автомобілі і потрапив під ракетний обстріл. Українська журналістка Альбіна Львутіна назвала справжню причину смерті Мантаса - його розстріляли.

Він загинув не в машині від "потрапляння ракети". Як написали ЗМІ. Його застрелили. Бездушні російські військові взяли Мантаса в полон і вбили. А потім просто кинули.

Дружина Кведаравічюса розшукала його тіло у Маріуполі і таємно вивезла на батьківщину через Росію.

У момент, коли про смерть уже заявив Офіс Президента України та Зеленський, його дружина з труною кілька годин стояла на виїзді з Росії. Машину "вантаж 200" з цинковою труною прикордонники доглядали з особливою відповідальністю. Ми кілька днів ризикували щохвилини. Ми б могли ніколи не побачити Мантаса та його дружину. Нині вони вже у Литві.

У 2016 році Мантас Кведаравічюс зняв фільм "Mariupolis" про війну на сході України. Прем'єра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі і була названа "людською історією на тлі історичних потрясінь".

У 2019 році його перший художній фільм "Парфенон" потрапив до конкурсної програми Венеціанського кінофестивалю.