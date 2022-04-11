На підльоті до Дніпропетровської області збили ворожий літак [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: ВМС ЗС України
В понеділок, 11 квітня, на підльоті до Дніпропетровської області було збито ворожий літак.
Про це повідомляє керівник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
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