У Маріуполі загинули від 20 до 22 тисяч людей. Про це в інтерв'ю CNN заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Ситуація у місті важка і уточнити реальну кількість загиблих складно.

За словами очільника області, росіяни намагаються приховати сліди своїх злочинів у Маріуполі та використовують мобільні крематорії для спалення вбитих ними цивільних.

Вже другий день поспіль росіяни не випускають цивільних з міста навіть на особистому транспорті. Місто в облозі, але захисники чинять затятий опір ворогу.

Будинки 84 тисяч маріупольців повністю зруйновано, повідомляє міська рада. Це 40% багатоповерхівок або близько 2 млн квадратних метрів. Необхідно $2,3 млрд аби побудувати таку кількість житла та створити там хоча б базові умови для проживання.