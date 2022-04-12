У Маріуполі загинули від 20 до 22 тисяч людей - голова Донецької ОВА [ Редагувати ]
У Маріуполі загинули від 20 до 22 тисяч людей. Про це в інтерв'ю CNN заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Ситуація у місті важка і уточнити реальну кількість загиблих складно.
За словами очільника області, росіяни намагаються приховати сліди своїх злочинів у Маріуполі та використовують мобільні крематорії для спалення вбитих ними цивільних.
Вже другий день поспіль росіяни не випускають цивільних з міста навіть на особистому транспорті. Місто в облозі, але захисники чинять затятий опір ворогу.
Будинки 84 тисяч маріупольців повністю зруйновано, повідомляє міська рада. Це 40% багатоповерхівок або близько 2 млн квадратних метрів. Необхідно $2,3 млрд аби побудувати таку кількість житла та створити там хоча б базові умови для проживання.
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