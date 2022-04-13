Росія готує фейк про нібито схрон вибухівки ЗСУ в Енергодарі [ Редагувати ]
Російські окупанти готують новий фейк в Енергодарі. Повідомляється, що псевдожурналісти хочуть випустити сюжет про нібито виявлений схрон зброї українських військових.
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Зокрема, за задумом у цьому схроні має бути велика кількість вибухівки та боєприпасів. Її туди нібито принесла "диверсійна група" ЗСУ.
"Ці дії організовують за одним сценарієм: на відкритих майданчиках, підконтрольних розвідувальному управлінню генерального штабу Росії розміщують фейкові матеріали, які потім поширюються в інтернет-виданнях та соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Росія веде потужну інформаційну війну проти України, тому довіряти потрібно лише офіційним джерелам.
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