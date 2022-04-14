Через дії кремля - Швеція та Фінляндія - уже на порозі. На порозі - НАТО! Так, фінський уряд затвердив звіт про зміни у сфері безпеки - країна починає дебати про членство в НАТО. Водночас - росія - у відповідь стягує війська до фінського кордону.

Як швидко фіни можуть приєднатися до Альянсу, і чи заскочить у той же потяг Швеція? Розкаже Олена Абрамович.

Фінляндія бере курс на зміни у сфері безпеки. Тобто - курс на членство в НАТО. Про це - офіційно - фінська премʼєрка заявила під час візиту до Швеції. Ще однієї країни, яка так само як і Фінляндія, досі тісно співпрацювала з Альянсом, але не була його членом.

Санна Марін, прем'єр-міністр Фінляндії:

Ми поглиблювали наше партнерство з НАТО з того часу, як Росія незаконно анексувала Крим. Різниця між тим, щоб бути партнером і бути членом, дуже чітка і залишиться такою. Немає іншого способу отримати гарантії безпеки, крім як за умови стримування та спільної оборони НАТО, як це гарантує п'ята стаття.

Уже наступного тижня фінський парламент має почати дебати про вступ до НАТО. Тривати довго вони не будуть, бо якщо ще в січні свою країну в НАТО хотіли бачити менше третини фінів, то станом на понеділок - "за" були уже 68%. А з двохсот депутатів лише шість проти приєднання країни до альянсу.

Пекка Гаавісто, міністр закордонних справ Фінляндії:

Ми рухаємося доволі швидко. Думка суспільства змінилась, коли Росія повномасштабно напала на Україну. За три-чотири тижні у фінському суспільстві, вперше в історії країни, сформувалась чітка більшість за вступ до НАТО.

Уже до середини травня Гельсінкі хоче подати офіційну заявку на вступ. Щоб одразу на саміті у Мадриді - в кінці червня - Альянс оголосив, що приймає у свої лави фінів. Трошки повільніше, але у тому ж напрямку рухається Швеція. Там остаточно визначити безпековий курс країни планують до кінця травня. За приєднання до Альянсу вперше виступила правляча Соціал-демократична партія Швеції. Досі курс цієї політсили був протилежним. Тепер - через повномасштабний напад рф на Україну - шведські урядовці вивчають у Латвії, як Альянс допомагає тримати кордон.

Петер Гульквіст, міністр оборони Швеції:

Новий виток агресії Росії створив ситуацію у Швеції, коли ми почали заново аналізувати безпекові питання та подальші дії. У групі під керівництвом міністра закордонних справ Анни Лінде ми розглядаємо всі варіанти безпеки для Швеції. Членство в НАТО є одним із варіантів, але є й інші опції, які ми проаналізуємо.

Пристати на інші варіанти - фінів і шведів - намагається змусити росія. Кремль відкрито пригрозив фінам наслідками. І вже через кілька годин після цієї заяви на території росії у напрямку до кордону з Фінляндією помітили важке озброєння - розгортання ракетних систем тощо.

Санна Марін, прем'єр-міністр Фінляндії:

Звісно, є чимало ризиків, особливо у цей період, коли ми обдумуємо вибір. Маємо бути готові до будь-яких дій росії. У своїй пропозиції до парламенту ми також проаналізували ці ризики - гібридні загрози, кібератаки, різноманітні виклики з боку рф.

Фінляндія прямує до НАТО швидше за Швецію, оскільки фіни уже були жертвою нападу рф - у 1939 році. І ділять з росією понад 1300 кілометрів кордону. Тож роздумувати Гельсінкі нема особливо над чим. Адже на прикладі України всі зрозуміли - підстави для нападу кривавий диктатор путін завжди знайде.