З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російських окупаційних військ склали близько 19 900 чоловік особового складу. При цьому були знищені 160 ворожих літаків.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

особовий склад - близько 19 900 осіб

танки - 753 одиниць

бойові броньовані машини - 1968 одиниць

артилерійські системи - 366 одиниці

РСЗВ - 122 одиниць

засоби ППО - 64 одиниці

літаки - 160 одиниць

вертольоти - 144 одиниці

автомобільна техніка - 1437 одиниці

кораблі / катери - 7 одиниць

цистерни з ПММ - 76 одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134 одиниці

спеціальна техніка - 25 одиниць

пускові установки ОТРК - 4 одиниці

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.