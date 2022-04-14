Генштаб розповів про масштабні втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російських окупаційних військ склали близько 19 900 чоловік особового складу. При цьому були знищені 160 ворожих літаків.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
- особовий склад - близько 19 900 осіб
- танки - 753 одиниць
- бойові броньовані машини - 1968 одиниць
- артилерійські системи - 366 одиниці
- РСЗВ - 122 одиниць
- засоби ППО - 64 одиниці
- літаки - 160 одиниць
- вертольоти - 144 одиниці
- автомобільна техніка - 1437 одиниці
- кораблі / катери - 7 одиниць
- цистерни з ПММ - 76 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134 одиниці
- спеціальна техніка - 25 одиниць
- пускові установки ОТРК - 4 одиниці
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
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